В селе Пахачи на Камчатке сняли угрозу перехода огня на жилые дома

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Угроза перехода огня от горящих строений в селе Пахачи на другие жилые дома на Камчатке снята. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе МЧС России.

"По уточненным данным, в селе Пахачи в настоящий момент происходит возгорание четырех нежилых строений. Два жилых дома пострадали частично. Угроза распространения огня на жилые дома снята", - сказал собеседник агентства.

На месте пожара работают 25 человек и пять единиц техники.

В четверг в селе Пахачи загорелась бесхозная постройка на площади 150 кв. метров. К моменту прибытия пожарных горели уже пять домов. В целях безопасности эвакуировали 20 жителей. Информация о пострадавших не поступала.

В настоящий момент в селе Пахачи ясно, порывы ветра достигают 13 м/с. В селе проживают около 300 человек. Наземное сообщение с Олюторским районом отсутствует.