В Иркутской области ввели карантин в 23 лесничествах

ИРКУТСК, 30 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор ввел карантин в 23 лесничествах Иркутской области в связи с заражением леса вредителями. Вывоз древесины без специального сертификата оттуда запрещен, говорится в четверг в сообщении на сайте управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

"Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия на основе мониторинга лесного фонда, проведенного в 2021 году, вводит карантинный фитосанитарный режим на территории 23 лесничеств Приангарья и устанавливает карантинные фитосанитарные зоны общей площадью 42 630 105 гектаров. <…> С территорий перечисленных лесничеств запрещен вывоз древесины и лесоматериалов, для которых характерно заражение вредителями, без сопровождения карантинного сертификата", - говорится в сообщении.

В лесничествах обнаружены очаги таких вредителей, как малый и большой еловый усач, черный сосновый усач, черный крапчатый усач, уссурийский полиграф. Они также были обнаружены в партиях лесоматериалов. Ведомство утвердило программу локализации очагов и ликвидации вредителей.

В Приангарье сосредоточено более 10% лесов страны. Это один из главных лесопромышленных регионов.