Суд Кемерова установил, что руководители ТРЦ "Зимняя вишня" оказывали небезопасные услуги

"Суд установил, что <….> Богданова Юлия Александровна, Судденок Надежда Васильевна, Соболев Георгий Викторович совершили оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее смерть двух и более лиц. Кроме того, они нарушили требования пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - сказал судья Николай Быданцев.

Суд также установил вину еще пятерых фигурантов.

Обвиняемыми по делу проходят восемь человек - руководство ТРЦ, пожарные, охранник, представители компании по установке и обслуживанию пожарной сигнализации. Самого строгого наказания - 14,5 года лишения свободы - гособвинение потребовало для гендиректора компании-владельца ТРЦ Богдановой. Самого мягкого - 5 лет и 6 лет колонии - для пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина соответственно. Адвокаты в прениях попросили суд оправдать своих подзащитных в связи с отсутствием в их действиях состава преступлений. Руководитель компании "Системный интегратор", которая обслуживала системы противопожарной безопасности в ТРЦ "Зимняя вишня", Игорь Полозиненко частично признал вину и попросил назначить ему справедливое наказание.