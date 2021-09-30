{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование пожара в "Зимней вишне"
Обновлено 

Суд Кемерова установил, что руководители ТРЦ "Зимняя вишня" оказывали небезопасные услуги

Кроме того, они нарушили требования пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц
Генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова и гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок Данил Айкин/ТАСС
Описание
Генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова и гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок
© Данил Айкин/ТАСС

КЕМЕРОВО, 30 сентября. /ТАСС/. Заводский районный суд Кемерова установил, что руководители сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова, Надежда Судденок и Георгий Соболев оказали небезопасные услуги и нарушили требования пожарной безопасности, передает корр. ТАСС из зала суда.

На эту тему

"Суд установил, что <….> Богданова Юлия Александровна, Судденок Надежда Васильевна, Соболев Георгий Викторович совершили оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее смерть двух и более лиц. Кроме того, они нарушили требования пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - сказал судья Николай Быданцев.

Суд также установил вину еще пятерых фигурантов.

Обвиняемыми по делу проходят восемь человек - руководство ТРЦ, пожарные, охранник, представители компании по установке и обслуживанию пожарной сигнализации. Самого строгого наказания - 14,5 года лишения свободы - гособвинение потребовало для гендиректора компании-владельца ТРЦ Богдановой. Самого мягкого - 5 лет и 6 лет колонии - для пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина соответственно. Адвокаты в прениях попросили суд оправдать своих подзащитных в связи с отсутствием в их действиях состава преступлений. Руководитель компании "Системный интегратор", которая обслуживала системы противопожарной безопасности в ТРЦ "Зимняя вишня", Игорь Полозиненко частично признал вину и попросил назначить ему справедливое наказание.

Теги
РоссияКемеровская областьРасследование пожара в "Зимней вишне"
Вице-президента Сбербанка Ракову на время следствия заменит один из сотрудников банка
Источник в правоохранительных органах ранее сообщил, что Марину Ракову допрашивали по делу о мошенничестве в особо крупном размере
Читать полностью