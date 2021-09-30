Суд признал двух пожарных виновными в халатности по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"

КЕМЕРОВО, 30 сентября. /ТАСС/. Заводский районный суд Кемерова установил, что пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин, которые тушили пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в марте 2018 года, совершили халатность.

Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда, где началось оглашение приговора по делу.

"Суд установил, что Генин Сергей Владимирович и Бурсин Андрей Сергеевич совершили халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в приговоре суда.

Суд также установил, что руководители ТРЦ Юлия Богданова, Надежда Судденок и Георгий Соболев оказали небезопасные услуги и нарушили требования пожарной безопасности.

Данные следствия

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, Следственным комитетом России установлены все обстоятельства трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в марте 2018 года. "Поминутно восстановлены события и получены доказательства противоправности действий подсудимых, в том числе конкретные недостатки спасательной операции со стороны некоторых пожарных, отсутствие проверок региональным МЧС по соблюдению требований противопожарной безопасности и эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей, неверные действия и некомпетентные решения сотрудников Госстройнадзора при проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам", - сказала она.

По версии следствия, к преступлениям причастен ряд лиц, среди которых Судденок, Полозиненко, инженер противопожарной системы Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, технический директор "Кемеровского кондитерского комбината" Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова, начальник службы пожаротушения 1-го кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин. "Руководствуясь установленными фактами, фигурантам дела в зависимости от роли каждого были инкриминированы деяния, предусматривающие ответственность за оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее смерть людей, нарушение требований пожарной безопасности и халатность, повлекшую по неосторожности смерть людей", - отметила Петренко.

Также Следственным комитетом ранее были направлены в суд и рассматриваются связанные с трагедией уголовные дела в отношении генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского, начальника инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой и ее сына, заместителя начальника инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Светланы Шенгерей и генерального директора компании "ИСК Ресурс" Никиты Чередниченко, начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, а также начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы территориального управления МЧС Григория Терентьева.