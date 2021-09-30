Силовики пресекли работу трех подпольных мастерских оружейников в регионах РФ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с представителями ФСБ в пяти регионах России изъяли оружие и боеприпасы, а также пресекли работу трех подпольных мастерских по переделке, ремонту и восстановлению оружия. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Правоохранители провели оперативные мероприятия в отношении группы граждан, в результате которых изъяли из квартир и частных домов в нескольких регионах России 17 пистолетов и револьверов, штурмовую винтовку иностранного производства М-16, обрез охотничьего ружья. Также обнаружены два карабина и один предмет, конструктивно схожий с карабином, пять запалов, граната Ф-1, более 500 патронов, свыше 3 кг взрывчатого вещества. Несколько единиц изъятого оружия переделаны из охолощенного под стрельбу боевыми патронами", - сказала она.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность трех мастерских по переделке, ремонту и восстановлению боевых свойств огнестрельного оружия из охолощенного. "Они располагались в городском округе Воскресенск Московской области, Пензенской и Смоленской областях", - добавила Волк.

В настоящее время получены заключения об исследовании части изъятых предметов, остальные находятся на экспертизе. При силовой поддержке Росгвардии задержаны пять человек. Возбуждены уголовные дела по статьям 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов"), 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"), 223 ("Незаконное изготовление оружия") УК РФ.