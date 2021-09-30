Убитые в Оренбургской области девушки были уроженками Башкирии

ТАСС, 30 сентября. Девушки, убитые в Гае Оренбургской области, одна из которых несовершеннолетняя, были уроженками Башкирии, написала уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова в Instagram .

"В Гае произошла трагедия. Утром трех молодых девушек нашли убитыми. Одной из них было 17 лет. Остальные - совершеннолетние. Следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело. Девушки родом из Башкирии, в Гай приехали учиться. Преподаватели дают хорошие характеристики. Сейчас мы связываемся с их семьями, чтобы помочь в чем это возможно", - написала Линькова.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам администраций Баймакского и Кугарчинского районов, где проживают родители убитых, оказать всю необходимую помощь. "Не могу представить, что чувствуют родители погибших девушек. Ужасная трагедия. Сейчас важно поддержать семьи и оказать им всю необходимую помощь", - цитирует Хабирова его пресс-служба.