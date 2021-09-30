Обвиняемый по дело об отравлении 20 детей хлором в бассейне под Пензой признал вину

ПЕНЗА, 30 сентября. /ТАСС/. Бывший заместитель директора детско-юношеской спортивной школы Нижнеломовского района Пензенской области признал свою вину по делу об отравлении 20 детей парами хлора в бассейне в апреле 2021 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего заместителя директора детско-юношеской спортивной школы Нижнеломовского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). <…> Вину в совершении инкриминируемого деяния бывший заместитель директора ДЮСШ признал", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, 24 апреля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перепутал канистры с реагентами и долил около 3,5 - 4 литров жидкости для понижения уровня pH воды в резервуар с хлором, что вызвало химическую реакцию. Парами хлора отравились 20 детей 2004-2013 годов рождения, которые занимались в тот день в бассейне. Все они получили легкий вред здоровью.

В настоящее время обвинительное заключение по делу утверждено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.