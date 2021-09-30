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Глава СК поставил на контроль расследование убийства трех девушек под Оренбургом

Их тела были обнаружены после пожара

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об убийстве трех девушек в Гае Оренбургской области, сообщается на сайте ведомства.

"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области Зудерману В. Д. доложить о проведенных первоначальных следственных действиях и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.

Ранее  после тушения пожара в квартире жилого дома в Гае и во дворе были обнаружены тела трех девушек 17, 18 и 19 лет с колото-резаными ранами груди и живота. Возбуждено уголовное дело. По данным СК, девушки приехали из Башкирии учиться и проживали в съемной квартире.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияОренбургская область
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