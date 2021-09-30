Доброхотов сообщил, что обыски у его семьи идут по делу о незаконном пересечении границы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Обыски в квартире главного редактора издания The Insider (признан в РФ СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова проходят по делу о незаконном пересечении госграницы.

"Обыски у моей семьи проходят по ст. 322 УК РФ о незаконном пересечении границы. Его проводит ФСБ, следователи изымают всю компьютерную технику из квартир", - сказал Доброхотов журналистам. Правоохранители в четверг пришли с обыском в квартиру родителей главного редактора The Insider. Кроме этого, обыск проходит и в квартире Доброхотова, где находятся его жена и дети.

В июле у журналиста уже проводился обыск. По версии полиции Москвы, неустановленное лицо в неустановленном месте не позднее 12 ноября 2020 года разместило твит с "дезинформацией о сбитом Boeing МН-17" в Twitter-аккаунте пользователя Roman Dobrokhotov. Дело связано с заявлениями Доброхотова о сотрудничестве журналиста из Нидерландов ван дер Верффа с ГРУ Минобороны РФ. По данным редакции The Insider, дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"), возбужденное 26 апреля 2021 года в отношении неустановленных лиц, возникло из-за расследования The Insider и Bellingcat о катастрофе "Боинга". В настоящее время Доброхотов проходит по данному делу свидетелем.