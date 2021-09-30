Готовившие теракты в Московском регионе террористы получили сроки до 25 лет колонии

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Второй западный окружной военный суд приговорил на сроки до 25 лет пятерых участников запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" за подготовку терактов в Московском регионе. Как сообщили ТАСС в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, приговор вступил в законную силу.

"За совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 ("Организация деятельности террористической организации") и ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт") УК РФ суд приговорил Алибекова И. А. к 25 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей, Азизова М. Р. и Баходурова Ф. Д. - к 18 годам и штрафу в размере 250 тыс. рублей каждому, Шахмедова Т. И. - к 19 годам и штрафу в размере 250 тыс. рублей, Мамурова У. К. - к 18 годам лишения свободы", - сообщили в ФСБ.

По данным спецслужбы, они готовили подрывы зданий полиции и образовательного учреждения в Москве.

"Установлено, что Алибеков как главарь, Азизов, Баходуров, Мамуров и Шахмедов под руководством эмиссара ИГ создали на территории Московского региона законспирированное сообщество с целью совершения террористических актов путем подрыва зданий полиции и образовательного учреждения в Москве", - уточнили в ФСБ. После этого они намеривались выехать в Сирию для дальнейшего участия в боевых действиях ни стороне террористических структур.