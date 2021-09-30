СК назвал вероятную причину взрыва газа в доме в Саратове

САРАТОВ, 30 сентября. /ТАСС/. Неплотное присоединение шланга баллона к котлу могло привести к утечке бытового газа в частном жилом доме в Саратове, где при ЧП пострадали женщина и трое детей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

В среду ТАСС сообщал со ссылкой на источник, что в результате взрыва накануне вечером пострадали женщина и двое детей, обстоятельства произошедшего не уточнялись.

"По предварительным данным, из-за неплотного присоединения шланга баллона к котлу могла произойти утечка газа и скопление газовоздушной смести. Возгорание в жилище не произошло", - сказано в сообщении.

По данным следствия, госпитализированы две девочки в возрасте одного и трех лет и двухлетний мальчик. В доме был установлен газовый баллон, подключенный к газовому котлу. В настоящее время проводится доследственная проверка.