Главного редактора The Insider объявили в розыск

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Главный редактор The Insider Роман Доброхотов объявлен в розыск по делу о нелегальном пересечении госграницы. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Юлия Кузнецова.

"Доброхотов объявлен в розыск по делу о незаконном пересечении госграницы", - сказала она, не уточнив иных деталей.

Сам Доброхотов ранее в четверг сообщал журналистам о том, что в его квартире проходят обыски по делу о незаконном пересечении госграницы. По его словам, следственные действия вели сотрудники ФСБ, следователи изымали всю компьютерную технику из квартир. Оперативники в четверг пришли с обыском в квартиру родителей главного редактора The Insider. Кроме этого, обыск проходит и в квартире Доброхотова, где находятся его жена и дети.

В июле у журналиста уже проводился обыск. По версии полиции Москвы, неустановленное лицо в неустановленном месте не позднее 12 ноября 2020 года разместило твит с "дезинформацией о сбитом Boeing МН-17" в Twitter-аккаунте пользователя Roman Dobrokhotov. Дело связано с заявлениями Доброхотова о сотрудничестве журналиста из Нидерландов ван дер Верффа с ГРУ Минобороны РФ. По данным редакции The Insider, дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"), возбужденное 26 апреля 2021 года в отношении неустановленных лиц, возникло из-за расследования The Insider и Bellingcat о катастрофе Boeing. В настоящее время Доброхотов проходит по данному делу свидетелем.