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Главу концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина задержали по делу о крупной растрате

Следствие требует его ареста
© Сергей Фадеичев/ТАСС, архив

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Основатель и руководитель концерна "Тракторные заводы" Михаил Болотин задержан по делу о крупной растрате, следствие требует его ареста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство.

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Болотину, задержанному по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере)", - сказали в пресс-службе.

Как отметил в беседе с ТАСС источник в правоохранительных органах, дело Болотина ведут следователи ФСБ. В настоящий момент он находится в статусе подозреваемого. "Кроме Болотина, по делу проходят подозреваемыми еще два человека", - отметил собеседник агентства.

Ранее Болотин руководил оборонным предприятием "Курганмашзавод" (КМЗ), входящим в госкорпорацию "Ростех".

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