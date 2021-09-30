В Саратовской области задержали сообщницу замминистра сельского хозяйства

САРАТОВ, 30 сентября. /ТАСС/. Главный бухгалтер одной из сельскохозяйственных организаций Саратовской области задержана в качестве соучастницы по делу заместителя министра сельского хозяйства Саратовской области, подозреваемой в мошенничестве и превышении полномочий, ей предъявлено обвинение в мошенничестве с субсидиями на сумму более 4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Следователями СК по уголовному делу в отношении заместителя министра сельского хозяйства Саратовской области задержана соучастница обвиняемой. <...> Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемая совместно с замминистра сельского хозяйства с целью хищения субсидиарных выплат предоставляла в министерство ложные данные. В результате мошеннических действий ущерб бюджету превысил четыре миллиона рублей.

Заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области признала вину в инкриминируемых ей деяниях. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.