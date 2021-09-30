Югра завершит текущий пожароопасный сезон в октябре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют завершить пожароопасный сезон на территории региона в начале октября. Об этом ТАСС сообщили в окружном департаменте недропользования и природных ресурсов.

Власти ХМАО объявили пожароопасный сезон в этом году с 23 апреля. Губернатор Югры Наталья Комарова с 21 мая ввела в регионе режим повышенной готовности.

"Учитывая прогноз лесопожарной обстановки в текущем году, пожароопасный сезон на территории автономного округа планируется завершиться 4 октября 2021 года", - сказал собеседник агентства.

По данным на сайте департамента недропользования и природных ресурсов Югры, в регионе с начала пожароопасного сезона произошло 329 лесных пожаров на площади чуть более 16,5 тыс. га. Их причинами стали человеческий фактор и сухие грозы. В 2020 году пожароопасный сезон в Югре начался 25 апреля, а завершился в начале октября. В регионе было зарегистрировано 485 лесных пожаров общей площадью 146,1 тыс. га, их основной причиной стали погодные условия.

Таким образом, в Югре в 2021 году количество лесных пожаров снизилось почти в 1,5 раза, а их площадь - почти в 9 раз.