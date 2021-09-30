Семья из четырех человек отравилась газом в Подмосковье

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту отравления газом семьи из четырех человек, двое из которых дети, в подмосковной Истре. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, вечером 28 сентября в таунхаусе в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) в Истре в результате неисправности и захламления вытяжки газового оборудования произошло скопление продуктов сгорания бытового газа на верхнем этаже дома. В результате семья из четырех человек, включая двух детей, госпитализирована с отравлением бытовым газом легкой степени. "Угрозы для жизни и здоровья пострадавших в настоящее время нет, - сообщила Врадий. - По факту отравления семьи проводится проверка. по результатам которой будет принято процессуальное решение".

Следователями и криминалистами с участием сотрудников "Мособлгаза" и МЧС произведен осмотр места происшествия, установлено захламление прочистных карманов шахт дымохода и вентиляционного канала, в топочной установлено нарушение (возникшее из-за ее совмещения с санузлом), также установлено отсутствие вентиляционных каналов на кухне, что могло стать причиной отравления. Произведен опрос пострадавших, руководства СНТ, изъяты документы в компании, обслуживающей газовое оборудование.