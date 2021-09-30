Массовая гибель перелетных птиц произошла на озере Сиваш в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Массовая гибель перелетных птиц зафиксирована на озере Сиваш в Крыму, предпринимаются меры для купирования проблемы, сообщил журналистам в четверг председатель Государственного комитета ветеринарии республики Валерий Иванов.

"В начале недели стало известно о падеже птицы на озере Сиваш в районе Арбатской стрелки. <...> Принимаются совместные меры, чтобы купировать этот процесс", - сказал он.

Специалисты предпринимают меры, чтобы заболевание перелетных птиц не распространялось, не передалось домашней птице в личных подсобных хозяйствах Ленинского района.

Как сообщил журналистам гидробиолог, старший преподаватель кафедры геоэкологии факультета географии Крымского федерального университета Григорий Прокопов, ученые насчитали до 7 тыс. погибших особей черношейной поганки, до 300 мертвых уток-пеганок и от 250 до 300 морских голубков. Среди погибшей птицы также чайки-хохотуньи и чомги. Ученые рассматривают несколько основных версий ЧП - от отравления химическими веществами до поражения птиц инфекцией.