Преступник использовал кухонный нож для убийства студенток в Оренбургской области

УФА, 30 сентября. /ТАСС/. Предполагаемое орудие преступления, которым пользовался убийца трех студенток в городе Гай Оренбургской области, найдено на месте происшествия, это кухонный нож.

Об этом сообщил ТАСС старший помощник руководителя СУ СК России по региону по взаимодействию со СМИ Радик Галимов.

"На месте преступления обнаружено предполагаемое орудие преступления - это кухонный нож. Подозреваемого нет, версии выдвинуты, они следственным путем отрабатываются. Осмотр [места преступления] произведен, необходимые <...> [предметы] изъяты, допрашиваются лица", - сообщил Галимов.