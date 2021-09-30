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Преступник использовал кухонный нож для убийства студенток в Оренбургской области

В СК также сообщили, что подозреваемого пока нет
© Артем Геодакян/ТАСC, архив

УФА, 30 сентября. /ТАСС/. Предполагаемое орудие преступления, которым пользовался убийца трех студенток в городе Гай Оренбургской области, найдено на месте происшествия, это кухонный нож.

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Об этом сообщил ТАСС старший помощник руководителя СУ СК России по региону по взаимодействию со СМИ Радик Галимов.

"На месте преступления обнаружено предполагаемое орудие преступления - это кухонный нож. Подозреваемого нет, версии выдвинуты, они следственным путем отрабатываются. Осмотр [места преступления] произведен, необходимые <...> [предметы] изъяты, допрашиваются лица", - сообщил Галимов.

 

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РоссияБашкортостанОренбургская область
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