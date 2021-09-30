В Сбербанке заявили, что узнали о ситуации вокруг Марины Раковой только 29 сентября

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сбербанк узнал о претензиях правоохранительных органов к вице-президенту кредитной организации Марине Раковой только 29 сентября, исполняющий обязанности Раковой на время следствия будет назначен 30 сентября, сообщил журналистам первый зампред правления банка Лев Хасис.

"Мы узнали об этом вчера. Комментировать особенно нечего, так как дело, по которому она [Ракова] проходит фигурантом, не относится к деятельности Сбербанка. Поскольку у нее и у еще двух сотрудников сейчас нет возможности продолжать трудовую деятельность, то на время расследования мы сегодня назначим исполняющих обязанности этих коллег", - сказал Хасис, отвечая на соответствующий вопрос.

Как ранее сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Ракову допрашивали по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Это дело может быть связано с ее работой в Министерстве просвещения.

Ракова в октябре 2018 года заняла пост заместителя министра просвещения России. В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Раковой с этого поста по ее собственной просьбе. Тогда же глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции сообщил о ее назначении вице-президентом кредитной организации, где она курирует работу дивизиона "Цифровые образовательные платформы".