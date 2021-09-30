Матери избитого полицейскими до смерти подростка в Бурятии присудили 1 млн рублей

ТАСС, 30 сентября. Советский районный суд Улан-Удэ частично удовлетворил иск матери подростка, которого до смерти избили в 2016 году сотрудники полиции, и присудил ей 1 млн рублей. Вместе с тем, как уточнил ТАСС адвокат истицы Марат Аманлиев, суд отказался обязать МВД принести извинения матери за смерть сына.

"Сегодня суд в Улан-Удэ в рамках гражданского иска, который был частично удовлетворен, присудил моей доверительнице по делу о причинении смерти ее сыну сотрудниками полиции 1 млн рублей. Также суд отказал обязать МВД принести извинения моей клиентке за причинение смерти ее 17-летнему сыну", - рассказал собеседник агентства.

При этом адвокат уточнил, что письменные извинения за подписью замначальника МВД РФ по Улан-Удэ Баира Галданова все же были получены матерью подростка по почте, "но с нарушением сроков, прямо во время рассмотрения иска сегодня в суде". "Будем обжаловать", - отметил Аманлиев.

Иск о возмещении морального вреда был принят к производству этим летом Тверским районным судом Москвы, который позже отправил его для дальнейшего рассмотрения в Улан-Удэ. Изначально в иске содержались требования выплатить 150 млн рублей компенсации, а также принести извинение матери погибшего. По словам ее адвоката, привлеченные к судебному разбирательству эксперты из Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" указали, что сумма компенсации в иске должна составлять 16 млн рублей.

В середине ноября 2019 года Верховный суд Бурятии вынес обвинительный приговор пяти полицейским по делу о превышении должностных полномочий, возбужденному в 2016 году после смерти подростка. Обвиняемые были приговорены к разным срокам: от трех лет условно до восьми лет лишения свободы. В прошлом году приговор вступил в силу.

По данным следствия, в приемное отделение республиканской клинической больницы им. Семашко в Улан-Удэ сотрудниками полиции было доставлено тело подростка 1998 года рождения, который умер, захлебнувшись рвотными массами. По данному факту было возбуждено уголовное дело, тогда в следственном управлении СК РФ по Бурятии сообщали, что на теле молодого человека были обнаружены повреждения. После этого возникли вопросы к задержанию подростка и законности действий сотрудников полиции. "Избив при задержании в отделе полиции, ему надели противогаз, перекрыли кислород, поэтому его вырвало, он рвотой захлебнулся", - рассказал адвокат. Обвиняемыми стали пять полицейских, которые занимали разные должности, все они уволены из органов внутренних дел. По версии следствия, вечером 8 июня 2016 года они задержали 17-летнего подростка и его 18-летнего знакомого, после чего их избили, а на следующий день доставили тело несовершеннолетнего в больницу.