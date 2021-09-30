В Сочи арестовали стрелявшего из травматического пистолета в ТЦ

КРАСНОДАР, 30 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Сочи арестовал на два месяца на время предварительного следствия мужчину, стрелявшего в воздух из пистолета в торговом центре, по статье о хулиганстве с применением оружия. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего гражданина по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство с использованием оружия". По результатам рассмотрения ходатайства следователя с учетом позиции участвующего прокурора Центральный районный суд г. Сочи принял решение об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщало, что 25 августа в ТЦ "Моремолл" между двумя мужчинами произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры 24-летний местный житель произвел выстрел из травматического оружия вверх. Оба мужчины были задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции.