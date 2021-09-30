ФСБ: главред The Insider перешел российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Главный редактор интернет-издания The Insider Роман Доброхотов перешел российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска, в связи с чем в отношении него возбуждено дело. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности выявлен и задокументирован факт незаконного пересечения в августе 2021 года государственной границы Российской Федерации в направлении Украины главным редактором интернет-издания The Insider Романом Доброхотовым при посредничестве иных лиц", - сообщили в спецслужбе.

Установлено, что в ночь на 1 августа он прибыл в приграничный с Украиной населенный пункт Колещатовка Воронежской области. "Далее в нарушение действующего законодательства он скрытно в пешем порядке убыл на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска. На основании полученных данных органами безопасности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы)", - сообщили в ФСБ, добавив, что планируется объявление указанного российского гражданина в розыск с целью задержания и привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщила в четверг ТАСС адвокат Юлия Кузнецова, Доброхотов объявлен в розыск по делу о нелегальном пересечении госграницы. Сам Доброхотов сообщал журналистам о том, что в его квартире и квартире его родителей проходят обыски по делу о незаконном пересечении госграницы. По его словам, следственные действия вели сотрудники ФСБ, следователи изымали всю компьютерную технику.

Министерством юстиции РФ интернет-издание The Insider 23 июля включено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Ранее сообщалось, что Доброхотов проходит свидетелем по возбужденному в отношении неустановленных лиц делу о клевете из-за расследования The Insider и Bellingcat о катастрофе Boeing МН-17.