В горах Дагестана два села остались без автосообщения из-за размытых дорог

МАХАЧКАЛА, 30 сентября./ТАСС/. Два села в Тляратинском и Шамильском районах Дагестана остались без автосообщения из-за размытых дорог. Ведутся работы по восстановлению движения, сообщает в четверг пресс-служба регионального Минтранса.

"В Шамильском районе отрезанным от внешнего мира остается один населенный пункт - селение Дагбаш. Дорога размыта на пяти участках, идет работа по восстановлению движения, задействовано две единицы спецтехники - экскаватор и бульдозер. В Тляратинском районе отрезанным остается населенный пункт - селение Камилух. Ориентировочные сроки открытия движения по временной схеме - 1 октября", - говорится в сообщении.

По сообщению Минтранса Дагестана, на определенных горных участках в Цумадинском, Тляратинском, Цунтинском районах и на Бежтинском участке движение из-за непогоды организовано по временной схеме.

По данным Росгидромета, 30 сентября в республике ожидаются сильные осадки.