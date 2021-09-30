Самосвал и легковушка упали в Волгу у переправы в Татарстане

КАЗАНЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Самосвал и легковой автомобиль упали в Волгу после столкновения у переправы в Татарстане, информация о пострадавших уточняется. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"По предварительным данным, в 14:05 на дебаркадере паромной переправы "В. Услон-Аракчино" самосвал "Камаз" врезался в автомобиль Audi. В результате столкновения оба автомобиля упали в воду", - передали в ведомстве.

На место происшествия выехал прокурор Верхнеуслонского района Татарстана Василий Егоров. Выясняются обстоятельства случившегося.