Дело против экс-главы "Тракторных заводов" возбудили на основе данных аудита 2018 года

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о растрате в отношении основателя концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина было возбуждено на основании материалов финансового аудита, проведенного в 2018 году из-за долгов концерна на сумму около 100 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник, знакомый с ходом расследования.

"В 2017 году из-за огромных долгов - около 100 млрд рублей - концерн "Тракторные заводы" был передан под управление Ростеха. Таково было решение государства, чтобы спасти стратегически важные активы. Ростех поддержал концерн, инициировал антикризисные процедуры, в 2018 году провел детальный финансовый аудит. Материалы проверок теперь легли в основу дела о крупной растрате, возбужденного против основателя и бывшего руководителя концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что сейчас расследование ведется во взаимодействии со службой безопасности госкорпорации.

Ранее в четверг Михаил Болотин был задержан по делу о крупной растрате, следствие требует его ареста. Как сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы, поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Михаилу Болотину, задержанному по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере"). Дело Болотина ведут следователи ФСБ. В настоящий момент он находится в статусе подозреваемого. Кроме Болотина по делу проходят подозреваемыми еще два человека.

В 2017 году Внешэкономбанк подал иск о признании управляющей организации ООО "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы" (ККУ КТЗ) и всех поручителей по кредитам - компаний, входящих в концерн "Тракторные заводы" (КТЗ) - банкротами. Общая сумма долга составляла 97 млрд рублей. В 2018 году задолженность военного дивизиона КТЗ перед ВЭБ была выкуплена Ростехом.