В Петербурге арестовали женщину, которая выкинула свою дочь в реку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Гражданке Узбекистана, которая в кустах родила дочь, а потом положила ее в пакет и выкинула в реку Ижору в Петербурге, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Наргизы Хамроевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка"). Срок меры - 22 ноября", - говорится в сообщении.

По версии следствия, женщина ночью 22 сентября в кустах около одного из домов по Адмиралтейской улице родила дочь, после чего обернула ее пленкой и поместила в пакет, а затем выкинула в реку Ижору. На расстоянии 30 м от найденного тела новорожденной были обнаружены тряпки со следами крови и бытовые ножницы.

В пресс-службе также отметили, что Хамроевой было предъявлено обвинение, она пояснила суду, что раскаивается в содеянном, скрываться не будет, имеет двоих малолетних детей и просила избрать ей иную меру пресечения.