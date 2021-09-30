Британский полицейский, охранявший дипломатов, получил пожизненный срок за убийство

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Бывший сотрудник Скотленд-Ярда Уэйн Казенс, входивший в подразделение, отвечающее за охрану политиков и дипломатов, приговорен к пожизненному заключению за похищение, изнасилование и убийство 33-летней Сары Эверард. Приговор по резонансному делу, которое привлекает повышенное внимание британской общественности, в четверг огласили в центральном уголовном суде Олд-Бейли.

Судья Эдриан Фулфорд счел, что из-за "исключительной тяжести" совершенного преступления Казенс проведет остаток жизни в тюрьме, не имея права на освобождение. Такого рода приговоры - редкость для Соединенного Королевства.

"Злоупотребление ролью полицейского, которое имело место в этом случае, чтобы похитить, изнасиловать и убить одинокую жертву, - столь же серьезное преступление, как и убийства по политическим, религиозным или идеологическим мотивам", - заявил Фулфорд, слова которого приводит информагентство PA.

Как стало известно в ходе слушаний, вечером 3 марта этого года Казенс, отработав 12-часовую смену у посольства США, прикинулся сотрудником при исполнении и под неким предлогом "арестовал" Эверард, возвращавшуюся домой из гостей, на лондонской улице. После этого он вывез ее в лес рядом со своим домом в графстве Кент примерно в 80 км от места похищения, где изнасиловал и задушил, а затем попытался избавиться от тела. На суде он признался в совершении этих преступлений.

Поиски женщины, пропавшей рядом с популярным парком на юге Лондона, в марте оказались в центре внимания британских СМИ. После того как по подозрению в ее убийстве был задержан полицейский, в стране разгорелась бурная общественная дискуссия о безопасности городских улиц и доверии к сотрудникам полиции. Глава Скотленд-Ярда Крессида Дик заверила британцев в том, что данный случай является пугающим исключением. Акцию протеста против насилия в отношении женщин, организованную в Лондоне после убийства Эверерд, посетила супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон.

В недавнем интервью газете Daily Mail жена Казенса, уроженка Украины по имени Елена заявила, что ее шокировало совершенное мужем преступление. По ее словам, мужчина всегда казался окружающим примерным семьянином и никогда не проявлял жестокости к окружающим. Сам Казенс, давая показания полицейским, рассказал, что задолжал денег бандитам, которые якобы вынуждали его организовать серию похищений молодых женщин на улицах Лондона.