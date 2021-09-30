Суд ужесточил приговор экс-юристу ФБК Соболь по делу о нарушении санитарных норм

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему юристу ФБК (признан экстремистской организацией и иноагентом) Любови Соболь по делу о нарушении санитарных норм. Об этом журналистам сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

"Мосгорсуд ужесточил приговор. Раньше ей нужно было лишь уведомлять надзирающий орган при смене места жительства, а теперь нужно это согласовывать с ним. В остальном решение первой инстанции оставлено без изменений", - сказал защитник.

3 августа Преображенский суд Москвы признал Соболь виновной в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе. Ей было назначено наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года. Согласно решению суда, в период с 22:00 до 06:00 Соболь запрещено покидать место жительства, менять место постоянного жительства без уведомления, а также посещать места проведения массовых и иных мероприятий. Ей также запрещено выезжать за пределы Москвы без согласия специализированного госоргана. Вскоре после оглашения приговора Соболь покинула Россию. Ее адвокат подал жалобу на приговор, апелляционное представление внесла и прокуратура.

Ранее мировой суд приговорил ее к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру.