В Тульской области местные жители спасли ребенка во время пожара

ТУЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Возгорание в квартире четырехэтажного дома произошло в четверг в городе Советске Тульской области, до прибытия пожарных подразделений жители растянули покрывало, на которое с третьего этажа выпрыгнула четырехлетняя девочка. Ребенок не травмирован, при пожаре никто не пострадал, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Пожар произошел в квартире на втором этаже, было сильное задымление, в квартире этажом выше находилась четырехлетняя девочка. Жители не растерялись, растянули покрывало и она выпрыгнул на него. Ребенок не пострадал", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что решается вопрос о поощрении местных жителей, участвовавших в спасении ребенка.

Прибывшие пожарные подразделения вывели по лестничному маршу еще семерых человек. Возгорание в квартире было ликвидировано менее чем за 20 минут, выгорело помещение кухни. Погибших и пострадавших нет, добавили в пресс-службе.