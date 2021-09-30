{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Тульской области местные жители спасли ребенка во время пожара

По данным регионального управления МЧС, до прибытия пожарных подразделений жители растянули покрывало, на которое с третьего этажа прыгнула четырехлетняя девочка

ТУЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Возгорание в квартире четырехэтажного дома произошло в четверг в городе Советске Тульской области, до прибытия пожарных подразделений жители растянули покрывало, на которое с третьего этажа выпрыгнула четырехлетняя девочка. Ребенок не травмирован, при пожаре никто не пострадал, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Пожар произошел в квартире на втором этаже, было сильное задымление, в квартире этажом выше находилась четырехлетняя девочка. Жители не растерялись, растянули покрывало и она выпрыгнул на него. Ребенок не пострадал", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что решается вопрос о поощрении местных жителей, участвовавших в спасении ребенка.

Прибывшие пожарные подразделения вывели по лестничному маршу еще семерых человек. Возгорание в квартире было ликвидировано менее чем за 20 минут, выгорело помещение кухни. Погибших и пострадавших нет, добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияТульская область
Дело о госизмене основателя Group-IB
Арест главы Group-IB может быть связан с делом экс-сотрудников ФСБ о госизмене
Илью Сачкова допрашивали по делу бывших сотрудников ФСБ в качестве свидетеля, сообщил источник
Читать полностью