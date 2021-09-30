Арест главы Group-IB может быть связан с делом экс-сотрудников ФСБ о госизмене

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Арест основателя и руководителя компании Group-IB Ильи Сачкова может быть связан с уголовным делом бывших офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова, ранее осужденных за госизмену. Об этом ТАСС рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

"Дело самого Сачкова может быть связано с делом Докучаева и Михайлова. Известно, что Сачков ранее был допрошен по делу бывших сотрудников ФСБ в качестве свидетеля", - сказал собеседник агентства.

Московский окружной военный суд приговорил Докучаева к шести годам колонии строгого режима, другой фигурант этого же дела предприниматель Георгий Фомченков получил семь лет колонии. Оба они заключили сделку со следствием. Еще двое обвиняемых в рамках данного дела - Михайлов и бывший сотрудник "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов - были приговорены к 22 и 14 годам колонии строгого режима. Они обвинялись в раскрытии ФБР за $10 млн способов и методов ведения оперативно-разыскной деятельности по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского.

29 сентября суд Москвы арестовал Сачкова на два месяца по подозрению в госизмене.

В 2016 году американский Forbes включил Сачкова в список самых перспективных предпринимателей до 30 лет в категории Enterprise Tech. Он является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана, входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД РФ.