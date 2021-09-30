Мужчина устроил стрельбу около школы на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Мужчина устроил стрельбу около школы на Палехской улице в Москве, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Мужчина около школы на Палехской улице устроил стрельбу. По предварительной информации, мужчина узнал, что к его дочери приставали четверо молодых людей, и он решил с ними расправиться, взяв с собой оружие", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину. По предварительной информации, пострадавших в результате стрельбы нет.

Следователи начали проверку. "<...> По данному факту Бабушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве проводится доследственная проверка", - сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в ближайшее время будут опрошены все участники конфликта.