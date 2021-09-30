В многоэтажном доме в Тюмени, где произошел пожар, велись работы по ремонту кровли

ТЮМЕНЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Работы по ремонту кровли велись в многоэтажном доме в Тюмени, где днем 30 сентября произошел пожар на крыше. В результате ЧП пострадавших нет, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

"По предварительным данным, в доме проводились работы по ремонту кровли. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что на месте работал прокурор Ленинского округа Тюмени Алексей Андриянов. Ведомство проводит проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности, а также строительных норм и правил при ведении работ.

Площадь пожара составила 400 кв. метров. Были спасены 30 человек, в том числе четыре ребенка, эвакуированы 63 человека. К тушению пожара привлекались 75 человек и 20 единиц техники, из них от МЧС 63 человек и 14 единиц техники.