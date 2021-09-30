Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу на территории школы в Москве

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу на территории школы на улице Палехской в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в стрельбе на территории школы Ярославского района", - сказал собеседник агентства. В главке пояснили, что, по предварительным данным, у ученицы 10-го класса школы, расположенной на улице Палехской, дом 10, произошел конфликт с ее знакомыми молодыми людьми. Она рассказала об этом своему отцу. "Отец девушки прибыл в школу и в ходе разговора произвел один выстрел вверх из травматического оружия", - добавили в полиции. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщила ТАСС директор расположенной по данному адресу школы № 1374 Екатерина Юшкова, стрельбы на территории школы не было, никто из ребят и сотрудников школы не пострадал. "Стрельбы в школе или на территории не было. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые установят причины и обстоятельства произошедшего", - сказала она.

Ранее источник ТАСС сообщил, что около школы на северо-востоке Москвы мужчина устроил стрельбу.