Двух мужчин задержали на таможне в Пулково при попытке вывезти в Лондон 600 блоков сигарет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Сотрудники таможни задержали в аэропорту Пулково гражданина России и гражданина Латвии, пытавшихся нелегально провезти более 600 блоков сигарет по маршруту Санкт-Петербург - Франкфурт-на-Майне - Лондон. Таможенники перехватили нарушителей на контроле с разницей в два дня. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Пулковской таможни в четверг.

"В условиях авиационного транспорта это действительно крупная партия. Блоки сигарет были упакованы в чемоданы, в личном багаже. Два этих мужчины ехали с разницей в два дня, но в одном направлении, у них были одинаковые рейсы, в Лондон через Франкфурт", - сообщили агентству в пресс-службе.

Общий вес двух изъятых партий нелегальных сигарет (300 и 303 блока) составляет более 100 кг.

Образцы изъятого товара направлены для проведения таможенной экспертизы, по данным эпизодам проводится проверка. После заключения экспертов Пулковская таможня вынесет решение о привлечении двух граждан к административной или уголовной ответственности.