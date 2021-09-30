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Полиция задержала блогера за провокационное фото на фоне храма в Москве

Также сотрудники полиции задержали спутницу молодого человека

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали блогера Руслана Бобиева, который снялся с девушкой на фоне храма Василия Блаженного в центре Москвы в вульгарной позе.

"Блогер, сделавший фото провокационного содержания, задержан столичными полицейскими", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России в четверг. Также сотрудники полиции задержали спутницу молодого человека.

Ранее блогер Руслан Бобиев опубликовал у себя в соцсетях фотографию на фоне храма Василия Блаженного. В кадре мужчина вместе с девушкой в полицейской куртке имитировал половой акт.

По данным СМИ, Бобиев родом из Таджикистана. В Москву он приехал из Сочи. Ранее блогер выкладывал в сеть видео, где он нападает и бьет людей со спины.

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