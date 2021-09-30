В аэропорту Загреба экстренно сел самолет авиакомпании Air Cairo

ЗАГРЕБ, 30 сентября. /ТАСС/. Самолет Airbus А320 египетской авиакомпании Air Cairo, следовавший по маршруту Хургада - Дюссельдорф, экстренно приземлился в четверг в аэропорту им. Франьо Туджмана в Загребе. Об этом сообщило национальное телевидение HRT.

Как уточнил телеканал, по пока неустановленным причинам египетский борт в 15:30 по местному времени (16:30 мск) запросил экстренную посадку. Все наземные службы были приведены в режим полной готовности.

Все находившиеся на борту пассажиры в настоящее время находятся в транзитной зоне аэропорта. Причины экстренного приземления самолета устанавливаются.