На юге Доминиканы разбился самолет

ГАВАНА, 30 сентября. /ТАСС/. Легкомоторный самолет, на борту которого находилось около 200 кг кокаина, совершил жесткую посадку на юге Доминиканской Республики. Об этом в четверг сообщило Национальное управление по контролю за оборотом наркотиков Доминиканы.

По его данным, жертв не месте крушения не обнаружено, в настоящий момент правоохранители ведут поиски владельцев и пилотов самолета по подозрению в организации сети наркотрафика. Борт направлялся в республику из Южной Америки.

Доминиканская Республика стала одним из крупных пунктов переправки наркотиков в США и Европу. За последний год правоохранительные органы Доминиканы конфисковали более двух тонн наркотиков в разных городах и портах страны. В незаконный бизнес, по официальной статистике, вовлечены как доминиканцы, так и граждане других государств.