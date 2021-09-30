Главу района в Смоленской области арестовали по подозрению в превышении полномочий

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Суд по ходатайству следователей арестовал главу Гагаринского района Смоленской области Романа Журавлева, который был задержан 29 сентября по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом в четверг сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - говорится в сообщении.

Задержание и арест Журавлева связаны с расследованием уголовных дел, которые были возбуждены по жалобам граждан, проживающих в нескольких аварийных домах в городе Гагарине. Следователи также выявили, что в период с марта по июнь 2019 года Журавлев под угрозой увольнения поручил подчиненной допустить к торгам на выполнение работ по благоустройству парка им. Солнцева только компанию "Спецпроект-Регион". Заключение контракта с организацией повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, отметили в пресс-службе.

В отношении Журавлева было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), 29 сентября его задержали. Он также является секретарем Гагаринского местного отделения "Единой России". В связи возбуждение уголовного дела президиум политсовета реготделения с 30 сентября приостановил его членство в партии.

Как сообщалось, летом 2021 года жители домов №2 по улице Советская Набережная и № 93 по улице Гжатская в Гагарине, признанных аварийными в 2017 году, пожаловались на условия проживания. Следователи предварительно установили, что с января 2017 года по декабрь 2020-го чиновники администрации и Пенсионного фонда принимали решения о направлении средств материнского капитала ряда граждан на приобретение жилых помещений в доме № 2 по ул. Советская Набережная, которые фактически находятся в аварийном состоянии. Управляющая компания с января 2018 года по май 2021-го не обеспечила проведение качественного текущего ремонта указанных жилых домов, что привело к ухудшению их технического состояния.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") в отношении должностных лиц администрации Гагаринского района, по ходатайству следователей суд арестовал начальника управления по строительству и ЖКХ. В отношении работников управления Пенсионного фонда России в Гагаринском районе дело возбудили по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") возбуждено в отношении управляющей компании, которая отвечает за обслуживание домов. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК России.