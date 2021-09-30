По делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой арестовали двух директоров Сбера

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО бывшего генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Максима Инкина, его бывшего заместителя Евгения Зака, подозреваемых в крупном мошенничестве по уголовному делу, в котором фигурирует экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, вместе с ними также арестована юрисконсульт, преподаватель в РАНХиГС, ранее занимавшая должность исполнительного директора "Шаники", Кристина Крючкова.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Инкина Максима Алексеевича, Зака Евгения Михайловича и Крючковой Кристины Александровны", - сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Арест в отношении подозреваемых избран на срок до 29 ноября, добавили в суде.

Расследование дела ведет МВД России. В 2019 году замминистра просвещения Марина Ракова добилась выделения ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", гендиректором которого была незадолго до этого, бюджетных средств, предназначенных для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование". В этот момент гендиректором фонда был Инкин, который на данный момент занимает должность управляющего директора дивизиона ПАО "Сбер", Зак - управляющего директора столичного дивизиона "Цифровые платформы образования" ПАО "Сбербанк".

Следствие считает, что Инкин и два других фигуранта дела выделенные средства похитили. В рамках этого же дела прошли обыски у Раковой. Как пояснил источник в правоохранительных органах, по итогам обысков ее не стали задерживать, обвинений ей не предъявляли.

Ракова в октябре 2018 года заняла пост заместителя министра просвещения России. В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Раковой с этого поста по ее просьбе. Тогда же глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции сообщил о ее назначении вице-президентом кредитной организации, где она курирует работу дивизиона "Цифровые образовательные платформы".