Пригожин направил в Минюст США и ФБР запросы на возбуждение дел за дачу ложных показаний

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российский предприниматель и глава компании "Конкорд" Евгений Пригожин направил в Минюст США и ФБР запросы на возбуждение уголовных дел против Гленна Р. Симпсона, Кристофера Стила и других лиц за дачу ложных показаний и сговор с целью обмана США. Об этом в четверг сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

Отмечается, что основной владелец компании Fusion GPS Глен Р. Симпсон "неоднократно давал показания по делу, известному как "США против "Конкорд", различным комитетам". При этом его фирма находилась в тесном сотрудничестве с адвокатом Майклом Сассманом, которому спецпрокурор США предъявил обвинения за дачу ФБР ложных показаний о связи бывшего президента США Дональда Трампа и России.

"Фактически из обвинения, предъявленного спецпрокурором Джоном Дюрамом, следует, что именно по просьбе Гленна Симпсона были даны ложные показания и было введено в заблуждение ФБР. При этом Кристофер Стил, работавший на Гленна Симпсона, составил "российское досье", наполненное неправомерными обвинениями в адрес российских лиц", - говорится в сообщении.

Министерство юстиции США в четверг отказалось прокомментировать направленные российским предпринимателем и главой компании "Конкорд" Евгением Пригожиным запросы на возбуждение уголовных дел против Гленна Симпсона, Кристофера Стила и других лиц за дачу ложных показаний и сговор с целью обмана американцев.

"Отказываемся от комментариев, спасибо", - ответила официальный представитель Минюста Николь Навас-Оксман на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать эти запросы и рассказать, получили ли власти их, началось ли рассмотрение документов.

17 сентября в электронной базе федерального суда столичного округа Колумбия были опубликованы документы, свидетельствующее о том, что спецпрокурор США предъявил обвинения в лжесвидетельстве связанному с Демократической партией юристу Майклу Сассману, который в 2016 году предоставил ФБР сведения относительно якобы имевшихся связей между компанией экс-президента США Дональда Трампа и банком в России. ФБР позднее не нашло каких-либо подтверждений существования данного канала связи. Информация об этом позднее попала в СМИ. В документе подчеркивается, что Сассман ввел в заблуждение ФБР, поскольку во время контактов с сотрудниками ведомства скрыл, что представлял интересы избирательного штаба экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая являлась главным соперником Трампа в предвыборной гонке 2016 года.