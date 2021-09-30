Сотрудника управления госзащиты МВД задержали за злоупотребление полномочиями

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сотрудник управления обеспечения госзащиты МВД задержан по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, он содержится в ИВС на Петровке, 38. Об этом ТАСС рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева, посетившая этот изолятор.

"В ходе проверки мы обнаружили в изоляторе сотрудника управления обеспечения госзащиты МВД. Его фамилия Иванов, большего узнать не удалось. Ему вменили злоупотребление полномочиями. <...> Просил у нас книги, мы попросили администрацию их передать, ему их должны принести в камеру", - рассказала она.

Управление госзащиты МВД занимается защитой свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного процесса, жизни которых может угрожать опасность.

По словам Меркачевой, в ИВС на Петровке нет своего медработника, а потому медосмотр вновь прибывших заключенных никто не осуществляет. "Медика в ИВС нет. Так что никакого медосмотра при поступлении нет. А людей привозят в том числе с тяжелыми болезнями - эпилепсией, бронхиальной астмой, сердечно-сосудистыми [заболеваниями]", - сказала она. Кроме того, по словам члена ОНК, некоторые камеры находятся в состоянии, близком к аварийному: в частности, в одной из них провалился пол, так как прогнил.