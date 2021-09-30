Тиньков не признал вину в налоговых преступлениях

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Тиньков заявил в четверг в суде Северного округа штата Калифорния о том, что не признает свою вину по делу о нарушении американского налогового законодательства. Заседание проходило в формате видеоконференции.

На соответствующий вопрос судьи предприниматель ответил: "невиновен". Он выступал по видеосвязи из Лондона.

Ранее сообщалось, что Тиньков достиг соглашения с Минюстом США по делу о нарушении налогового законодательства. На заседании в четверг этот вопрос не поднимался. Рассмотрение дела, как ожидается, продолжится в пятницу.

В конце февраля 2020 года налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. По утверждениям американской стороны, он предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. По выдвинутым обвинениям в США ему грозит до шести лет тюремного заключения. Рассмотрение дела об экстрадиции Тинькова в Соединенные Штаты проводится в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне, следующее заседание намечено на 14 октября.