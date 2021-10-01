Разлив нефтепродуктов зафиксировали в бухте на Сахалине

ТАСС, 1 октября. Специалисты зафиксировали разлив нефтепродуктов в Анивском заливе на Сахалине, который произошел во время распиливания старого судна. Об этом сообщили в Telegram-канале областного правительства.

"В южном ковше (закрытой морской бухты) морского порта г. Корсакова по адресу: Свердлова, 26, подрядной организацией проводились работы по распиловке старых судов, при распиле судна произошел разлив нефтепродуктов в акваторию бухты (Анивский залив) на площади 10 000 кв. м", - говорится в сообщении. Работы по распиловке судна приостановлены, утечка больше не наблюдается. Распространения нефтепродуктов в открытом море не зафиксировано.

К месту разлива нефтепродуктов выехали группа специалистов от Сахалинского филиала ФГБУ "Морспасслужба" со всем необходимым оборудованием в составе шести человек, двух единиц техники, спасатели ГУ МЧС России по региону, спасатели из города Корсакова. Всего привлечено 15 человек и четыре единицы техники. Специалисты на месте проверят наличие новых очагов загрязнения.