Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Владимиром

ВЛАДИМИР, 1 октября. /ТАСС/. Четыре человека погибли и пятеро пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на трассе М-7 "Волга" в Гороховецком районе Владимирской области. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе УМВД по региону.

"По предварительным данным, 1 октября около 02:50 на федеральной автодороге М-7 "Волга" в Гороховецком районе произошло столкновение большегруза и микроавтобуса", - сказали в полиции.

Движение на участке трассы затруднено.

По данным ЕДДС, микроавтобус следовал из Москвы в Чувашию, в нем ехали продавцы с товаром. "Предварительно, микроавтобус столкнулся со стоявшим на обочине МАЗом, после чего опрокинулся", - пояснили в службе.

Состояние пострадавших

Состояние одной из пассажирок микроавтобуса оценивается как тяжелое. Она находится в реанимации, сообщили в ЕДДС Гороховецкого района.

"Одна женщина - в тяжелом состоянии, находится в реанимации, остальные - в состоянии средней тяжести, у них диагностированы переломы, ушибы", - пояснили в ЕДДС.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в ДТП пострадали люди, ехавшие в микроавтобусе. Водитель микроавтобуса госпитализирован. Подробности уточняются.