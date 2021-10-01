{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Владимиром

Еще пятеро пострадали
© Владимир Гердо/ТАСС

ВЛАДИМИР, 1 октября. /ТАСС/. Четыре человека погибли и пятеро пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на трассе М-7 "Волга" в Гороховецком районе Владимирской области. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе УМВД по региону.

"По предварительным данным, 1 октября около 02:50 на федеральной автодороге М-7 "Волга" в Гороховецком районе произошло столкновение большегруза и микроавтобуса", - сказали в полиции.

Движение на участке трассы затруднено.

По данным ЕДДС, микроавтобус следовал из Москвы в Чувашию, в нем ехали продавцы с товаром. "Предварительно, микроавтобус столкнулся со стоявшим на обочине МАЗом, после чего опрокинулся", - пояснили в службе.

Состояние пострадавших

Состояние одной из пассажирок микроавтобуса оценивается как тяжелое. Она находится в реанимации, сообщили в ЕДДС Гороховецкого района.

"Одна женщина - в тяжелом состоянии, находится в реанимации, остальные - в состоянии средней тяжести, у них диагностированы переломы, ушибы", - пояснили в ЕДДС.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в ДТП пострадали люди, ехавшие в микроавтобусе. Водитель микроавтобуса госпитализирован. Подробности уточняются.

Теги
РоссияВладимирская область
Суд в Аргентине подтвердил приговоры бывшим топ-менеджерам Ford за пытки при диктатуре
Педро Мюллера и Эктора Сибилью признали виновными в похищении и пытках 24 рабочих завода в 1970-х годах
Читать полностью