Суд вынес приговор экс-прокурору района Хабаровска за посредничество во взяточничестве

ХАБАРОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае назначил бывшему прокурору Железнодорожного района Хабаровска шесть лет в колонии и штраф в размере более 2 млн рублей за посредничество в даче взятки. Об этом сообщили на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Бывшему сотруднику прокуратуры назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением классного чина старшего советника юстиции и штрафом в размере 2,02 млн рублей", - говорится в сообщении.

Бывшего прокурора Железнодорожного района города Хабаровска Дмитрия Губанова задержали в апреле 2019 года, как сообщала тогда краевая прокуратура. В отношении него расследовалось дело по ч. 3 ст. 30, п. п. "а", "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Покушение на посредничество в даче взятки"), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"). По делу проходили еще два жителя Хабаровска. Одному из подсудимых назначили три года колонии общего режима со штрафом в размере 40 тыс. рублей, другому - штраф в размере 1,2 млн рублей с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на два года.

Установлено, что в 2018 году в УМВД России по Хабаровску возбудили уголовное дело о хищении денежных средств коммерческого предприятия. В ходе расследования устанавливалась возможная причастность директора сторонней фирмы. За содействием мужчина обратился к Губанову, который привлек к решению вопроса двух бывших сотрудников правоохранительных органов. Один из них решил ввести в заблуждение директора фирмы, сказав, что полицейские прекратят дело за 1 млн рублей. Сотрудник прокуратуры увеличил сумму взятки до 2 млн рублей, из которых 1 млн планировал присвоить себе. Однако директор фирмы обратился в правоохранительные органы.