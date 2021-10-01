Около 150 жителей Чукотки остались без света из-за циклона

ТАСС, 1 октября. Мощный циклон со снегом и ветром, который обрушился на Чукотку в четверг, оставил без электричества около 150 жителей округа в разных муниципальных районах, сообщили ТАСС в пресс-службе окружного управления МЧС России по Чукотскому АО.

"Под отключение попали 47 одноквартирных коттеджей в селе Мейныпильгыно и один одноэтажный 12-квартирный дом, в которых проживают 150 человек. Последствия устраняются", - сказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в селе Хатырка ветер частично повредил кровлю на трех одноэтажных 12-квартирных домах.

Мощный циклон принес на Чукотку в четверг снег и ветер до 25 м/с. Были отменены занятия в школах для второй смены и работа переправ через Анадырский лиман.