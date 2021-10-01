Суд в Аргентине подтвердил приговоры бывшим топ-менеджерам Ford за пытки при диктатуре

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 октября. /ТАСС/. Кассационный суд в Аргентине подтвердил законность приговоров двум бывшим руководителям местного филиала американской автомобилестроительной компании Ford, осужденным к 10 и 12 годам тюрьмы за преступления против человечности в годы военного режима. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства республики.

"Федеральный кассационный суд по уголовным делам подтвердил обвинительный приговор двум экс-руководителям Ford Motor Argentina Эктору Сибилье и Педро Мюллеру за преступления против человечности, жертвами которых стали 24 работника во время последней диктатуры", - говорится в сообщении.

Экс-глава отдела производства Педро Мюллер и бывший руководитель службы безопасности Эктор Сибилья были признаны виновными в похищении и пытках 24 рабочих завода Ford в городке Пачеко в провинции Буэнос-Айрес в 1976-1977 годах. Приговор был вынесен в декабре 2018 года. Сейчас Мюллеру 90 лет, Сибилье - 95. Оба находятся под домашним арестом.

"Это был первый в Аргентине приговор топ-менеджерам, руководившим международной компанией в годы государственного терроризма", - отметили в правительстве.

24 марта 1976 года власть в Аргентине захватили военные во главе с генералом Хорхе Рафаэлем Виделой. Тогда был распущен парламент, введен комендантский час, приостановлена деятельность политических партий и профсоюзов, начались репрессии. По данным правозащитных организаций, в период военной диктатуры, продолжавшейся до 1983 года, в Аргентине бесследно исчезли 30 тыс. человек.