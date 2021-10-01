Открывший стрельбу из окна дома житель Приангарья раскаялся и попросил прощения

ИРКУТСК, 1 октября. /ТАСС/. Житель города Тулуна Иркутской области, которым вечером в четверг открыл стрельбу из пневматической винтовки из окна жилого дома, стрелял по мусорному баку "ради спортивного интереса". Об этом он рассказал на допросе, видео которого пресс-служба ГУ МВД по региону в пятницу разместила на сайте ведомства.

"Пришел к своему другу. <…> Увидел, что за телевизором у него пневматическая винтовка, решил выстрелить из нее ради спортивного интереса по мусорному баку. После чего произвел два выстрела и поставил пневматическое ружье. Прежде чем выстрелить, я убедился, что не было никого рядом из людей. Раскаиваюсь в этом, больше так не повторится. Прошу извинения у граждан", - сказал задержанный.

Мужчина 1990 года рождения стрелял из окна многоквартирного дома. Сразу после этого он был задержан. В результате стрельбы никто не пострадал. Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего.