В Приамурье бывшую сотрудницу Росреестра осудили за взятки

ТАСС, 1 октября. Благовещенский городской суд приговорил бывшую сотрудницу управления Росреестра в Амурской области к семи годам и двум месяцам лишения свободы за получение взяток более чем на 1,5 млн рублей. Об этом в пятницу сообщили на сайте региональной прокуратуры.

"Приговором Благовещенского городского суда осуждена 53-летняя жительница областного центра. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя")", - сообщили в ведомстве.

Суд установил, что осужденная за взятки от своей знакомой проводила государственную регистрацию сделок с недвижимостью в ускоренные сроки. Общая сумма подкупа с 2015 по 2019 год составила более 1,5 млн рублей.

"С учетом обстоятельств уголовного дела суд назначил виновной семь лет и два месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на четыре года", - говорится в сообщении.