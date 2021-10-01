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Неизвестный пытался поджечь здание правительства Мурманской области

Мужчину объявили в розыск

ТАСС, 1 октября. Неизвестный мужчина пытался поджечь здание правительства Мурманской области в ночь на пятницу. Он скрылся, ведется его розыск, сообщили ТАСС в Северо-Западном округе Росгвардии.

"Экипажи Росгвардии привлечены к поискам поджигателя здания администрации Мурманской области. Экипажи Росгвардии переведены на усиленный режим несения службы, около здания правительства области выставлены наряды вневедомственной охраны. Росгвардейцы ориентированы на поиск и задержание возможного поджигателя", - сказали в ведомстве.

Других подробностей в пресс-службе не привели.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, по предварительным данным, в здание правительства неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью. Возгорание быстро потушили. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

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